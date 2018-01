Nokia apresenta chipset 5G e entregas devem começar no 3º tri

Frankfurt – A Nokia está introduzindo novos chipsets 5G que prometem grandes aumentos na capacidade de transporte de dados por torres de telefonia móvel em densas áreas urbanas.

A finlandesa, segunda maior fabricante de equipamentos de telefonia móvel do mundo, depois da chinesa Huawei, disse nesta segunda-feira que os chips serão vendidos em volume a partir do terceiro trimestre, podendo ser utilizados em equipamentos de rede 4G e 5G da empresa.

Chamado de ReefShark, a Nokia disse que o chipset triplica a capacidade para 84 gigabits por segundo, ante 28 gigabits dos chipsets atuais.

Esses módulos podem ser empilhados para permitir que uma única estação radiobase manipule até 6 terabits de dados por segundo.

O recorde de consumo de dados em um único evento esportivo foi definido em um jogo de futebol americano do Super Bowl no ano passado em Houston, quando operadoras de telefonia móvel e de equipamentos de rede relataram cerca de 40 terabits consumidos durante o dia da partida.

Equipados em uma única estação radiobase, os chipsets da Nokia poderiam lidar com 100 vezes mais dados consumidos pelos torcedores no estádio durante a partida do Super Bowl em 2017, disse o chefe de marketing da Nokia Mobile Networks, Phil Twist, à Reuters.

Além de triplicar a capacidade de processamento de dados, a empresa também disse que os novos chipsets podem reduzir pela metade o tamanho das antenas nas estações radiobase, enquanto reduzem o consumo de energia em dois terços.

A Nokia disse que está trabalhando com 30 operadoras de telefonia móvel para implantar os novos produtos, o que significa que as primeiras redes poderiam ser atualizadas já no final deste ano. As implementações no mercado de massa devem acontecer conforme os dispositivos habilitados para 5G sejam vendidos no mercado.

Os chipsets permitem que o uso de antenas MIMO, que podem enviar e receber dezenas de fluxos de dados simultaneamente, ampliando a capacidade e a cobertura de uma única estação radiobase.

Os produtos permitem a redução pela metade do tamanho das antenas para até 45 centímetros ante tamanhos de 1 a 2,6 metros de comprimento, o que permite que sejam instaladas em mais espaços.

Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos têm operadoras que estão preparando lançamentos no mercado de redes 5G neste ano ou em 2019. A União Europeia tem planos de implementação de redes 5G em todas as áreas urbanas em 2025.