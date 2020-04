Nivus, novo SUV coupé da Volkswagen, entra em fase final de testes

A Volkswagen informou que seu novo modelo Nivus, um SUV coupé, entrou em fase final de testes e deve ser lançado ainda no primeiro semestre deste ano, mesmo diante da pandemia do novo coronavírus, que derrubou as vendas de automóveis no país.

“O modelo está em fase final de testes pelas estradas brasileiras e será lançado ainda no primeiro semestre deste ano no Brasil”, disse a montadora, em nota.

O Nivus vem para aumentar a oferta de utilitários esportivos da marca, no segmento que mais cresce no Brasil.

O lançamento ocorre em meio ao derretimento das vendas de veículos no país. No primeiro trimestre do ano, os licenciamentos recuaram 8,1%, para 532.549 unidades. Em março, o setor teve o pior desempenho em 14 anos.

Diante do cenário de forte retração do mercado, as montadoras têm adiado projetos. O planejamento também terá que ser reformulado. A Ford, por exemplo, realizou o primeiro lançamento virtual de sua história, em meio ao isolamento imposto pelo novo coronavírus.

Tecnologia brasileira

A Volkswagen vai produzir o Nivus na fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e posteriormente na Espanha. É a primeira vez que um modelo concebido pela engenharia da marca no Brasil será fabricado na Europa.

Em visita ao Brasil em agosto do ano passado, Ralf Brandstätter, chefe de operações da marca Volkswagen Passenger Cars, afirmou que este é um feito muito importante e que a empresa quer “exportar essa tecnologia”.

Segundo o executivo, o modelo foi apresentado pela subsidiária brasileira ao board do grupo, que gostou do projeto e vai exportar sua plataforma de produção. “É a primeira vez que isso acontece em mais de 60 anos de história da Volkswagen do Brasil”.