Nippon Steel quer estar preparada para era de veículos elétricos

Tóquio – A Nippon Steel & Sumitomo Metal está se preparando para uma era de veículos elétricos (EVs) que exigem materiais mais leves, buscando avanços na tecnologia e possivelmente unindo forças com fabricantes de outros materiais.

“Eu acho que a indústria automotiva está em um ponto decisivo em termos de tecnologia”, disse em entrevista à Reuters Kosei Shindo, presidente da Nippon Steel, a maior produtora de aço do Japão e uma das principais sócias da brasileira Usiminas.

“Precisamos desenvolver nossa tecnologia para atender a essa mega tendência”, disse ele, acrescentando que sua estratégia para lidar com o remodelamento das montadoras será um ponto-chave no seu novo plano de negócios de três anos que começará em abril.

Regulamentos globais de emissões de poluentes mais rigorosos estão obrigando as montadoras de todo o mundo a migrar para modelos elétricos, incluindo baterias com maior durabilidade. Por causa disso, a redução do peso dos veículos será crítico.

As baterias são um componente caro, pesado e vital, portanto, uma redução no peso de outros componentes do carro permitirá a diminuição no número de baterias necessárias para se colocar um veículo em movimento, economizando custos.

Especialistas da indústria antecipam que os veículos híbridos e os totalmente elétricos representarão até 26 por cento das vendas globais de automóveis até 2030, contra pouco mais de 1 por cento no ano passado, segundo dados da Agência Internacional de Energia.

“Eu não espero ver mudanças repentinas para veículos elétricos em um ou dois anos, já que as montadoras precisam superar problemas como infra-estrutura elétrica”, disse Shindo, acrescentando que o aço continuará sendo o principal material para os veículos, pois oferece o custo mais barato em relação à resistência.

“Mas queremos mapear e começar nossa estratégia nos próximos três anos para lidar com a inovação tecnológica da indústria automotiva”, disse Shindo.

As fabricantes de aço já enfrentam a concorrência de produtores de alumínio, fibra de carbono e outros materiais leves que buscam lucrar com a demanda no setor automotivo.

“Temos opção de nos tornar uma loja de departamento de vários materiais ou ficarmos focados em aço”, disse Shindo, acrescentando que alianças com fornecedores de materiais competidores poderiam ser opção para a Nippon Steel.