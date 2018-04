Nintendo troca presidente após prever o maior lucro anual em 9 anos

A empresa japonesa Nintendo anunciou nesta quinta-feira um novo presidente e afirmou que espera que o lucro anual atinja o nível mais alto em nove anos, já que o console Switch mantém o ritmo de vendas em seu segundo ano.

O sucesso inicial do Switch impulsionou as vendas de software de jogos da Nintendo e encorajou mais produtoras de games a criar jogos para o console híbrido de mesa e portátil, em um ciclo que analistas esperam continuará impulsionando as vendas do equipamento.

As vendas fortes alimentaram as esperanças dos investidores de que o Switch repetisse o sucesso do primeiro console Wii da Nintendo, levando o preço das ações da empresa a dobrar para níveis recordes de nove anos no início deste ano.

Nesta quinta-feira, a empresa de Kyoto disse que nomeou Shuntaro Furukawa – um executivo de 46 anos, responsável pelo marketing global e planejamento corporativo – como presidente efetivo em junho, para rejuvenescer diretoria.

“Minha maior prioridade é manter e expandir o ímpeto doSwitch”, disse Furukawa ao comentar os resultados trimestrais.

Tatsumi Kimishima – um ex-banqueiro de 68 anos que assumiu o cargo após a morte do antecessor Satoru Iwata em 2015 – decidiu deixar o cargo, já que está “perto de cumprir as responsabilidades” de reviver a empresa, disse ele na conferência.

A Nintendo estimou que o lucro operacional para o ano até março subirá 26,7 por cento em relação ao ano anterior, para 225 bilhões de ienes (2,06 bilhões de dólares). Se alcançado, seria o maior lucro da Nintendo desde o ano encerrado em março de 2010.

A Nintendo informou que pretende vender 20 milhões de consoles Switch no ano fiscal iniciado em abril, confirmando sua previsão anterior feita em janeiro.

As vendas do console atingiram 15 milhões de unidades no ano encerrado em março, elevando o total acumulado para 17,8 unidades desde seu lançamento global em março do ano passado.

(Por Makiko Yamazaki e Yoshiyasu Shida)