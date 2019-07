Nintendo tem queda de 10% no lucro antes de lançamento do Switch Lite

Tóquio — A Nintendo divulgou nesta terça-feira, 30, uma queda de 10% no lucro trimestral, um resultado abaixo do esperado pelo mercado, já que aumento dos custos minimizou o impacto de vendas elevadas do console Switch.

O lucro operacional para os três meses até junho foi de 27,4 bilhões de ienes (252,26 milhões de dólares), contra a média de 40 bilhões de ienes de 10 estimativas de analistas compiladas pela Refinitiv.

A empresa de videogames com sede em Kyoto disse que vendeu 2,1 milhões de consoles Switch no trimestre, elevando a venda total do console para 36,9 milhões de unidades. A companhia manteve a previsão de vendas para o ano fiscal, terminado em março, em 18 milhões de unidades.

Com o objetivo de compensar as vendas em declínio do antigo portátil 3DS e expandir sua base de usuários, a Nintendo lançará em setembro o dispositivo Switch Lite, de preço menor que o irmão maior ao não trazer dock para TV e joysticks removíveis do Switch.

O Switch Lite será comercializado nos Estados Unidos por 199,99 dólares, comparado com o preço da versão padrão do Switch de 299,99 dólares. A Nintendo não forneceu uma previsão de vendas para o novo dispositivo.

O lançamento acontece no momento em que a Nintendo mostra sinais de maior abertura, se aliando a desenvolvedores de jogos para smartphones para desenvolver títulos como Mario Kart Tour, que deve ser lançado este ano em parceria com a DeNA.

Embora alguns analistas tenham dito que isso poderia ser um grande avanço para a companhia, os primeiros números de downloads do mais recente título para smartphones da Nintendo, o Dr. Mario World, desenvolvido com a Line Corp, ficaram atrás do jogo anterior, Mario Run, mostraram dados da Sensor Tower.