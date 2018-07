Nintendo tem lucro acima do esperado apesar de vendas fracas de Switch

Tóquio – A Nintendo teve alta de 88 por cento no lucro operacional do primeiro trimestre fiscal, em um desempenho melhor que o esperado e impulsionado por forte crescimento de vendas de jogos para o console Switch, embora as vendas do aparelho tenham decepcionado no período.

Os resultados foram os primeiros anunciados sob o comando do novo presidente Shuntaro Furukawa, que assumiu a direção da empresa em junho.

O balanço veio pouco depois da Sony divulgar um lucro operacional no primeiro trimestre fiscal apoiado por fortes vendas de jogos para seu console PlayStation.

A Nintendo disse que o lucro operacional de abril a junho subiu para 30,5 bilhões de ienes (274,3 milhões de dólares), ante expectativa média de seis analistas de 22 bilhões de ienes, segundo dados da Thomson Reuters I/B/E/S.

A empresa vendeu 1,88 milhão de consoles Switch no trimestre, abaixo do que alguns analistas esperavam. O Deutsch Bank previa vendas de 2,5 milhões de unidades do aparelho. Já as vendas de jogos para o Switch foram bem no trimestre, sendo mais que o dobro do registrado um ano antes.

A Nintendo manteve previsão de venda de 20 milhões de unidades do console no ano fiscal que se encerra em março de 2019.

As ações da Nintendo despencaram 20 por cento nos últimos três meses diante de temores de vendas fracas do console. Os papeis caíram fortemente em junho em meio à decepção de investidores com a apresentação da companhia na feita de videogames E3, nos Estados Unidos.