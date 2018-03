Nilson Teixeira anuncia saída do Credit Suisse após quase 18 anos

São Paulo – O economista Nilson Teixeira está deixando o Credit Suisse após quase 18 anos na instituição, de acordo com email de despedida, enviado nesta segunda-feira a clientes, ao qual a Reuters teve acesso.

“Após quase 18 anos, meu ciclo no Credit Suisse termina em breve”, afirmou o atual economista-chefe do banco no Brasil. Ele será substituído por Leonardo Fonseca, que está no banco desde 2009 e já estava na equipe, de acordo com uma fonte a par das mudanças.

Além de Teixeira, também estão deixando o banco os analistas de Nicole Hirakawa (setor imobiliário e de construção) e Andre Natal (petróleo e gás). Nos emails de despedidas, ambos dizem que as áreas ficarão, respectivamente, nas mãos de Luis Stacchini e Regis Cardoso, que já faziam parte da equipe.

Procurado, o Credit Suisse não comentou imediatamente.