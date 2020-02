Nova York – A Nike informou que fechou “cerca de metade” de suas lojas na China, país em que a companhia teve US$ 6,2 bilhões em vendas no ano passado, ou 16% de todas as suas vendas globais.

Nas lojas ainda abertas, ela reduziu suas horas de funcionamento, por causa do surto de coronavírus.

A companhia não discutiu o impacto da operação chinesa sobre seus resultados. A Nike emprega 152.800 funcionários na China e 21% de seu material esportivo é produzido na nação asiática.