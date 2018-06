NII Holdings coloca à venda participação majoritária na Nextel Brasil

São Paulo- A NII Holdings contratou Rotschild para vender o controle da operadora de telefonia celular Nextel no Brasil, afirmaram duas fontes com conhecimento do assunto.

O Rotschild foi contratado recentemente para organizar o processo de venda da participação de 70 por cento da NII na Nextel Brasil e ainda não definiu datas para a entrega das ofertas, disse uma das fontes.

Os potenciais interessados na empresa incluem Telefônica Brasil, maior operadora de telefonia celular do país, e Access Industries, que já tem uma participação de 30 por cento na Nextel Brasil, disseram as fontes.

NII Holdings, Access Industries e Rothschild não responderam a pedidos de comentários. A Telefônica Brasil não se manifestou.

Se a Access não assumir o controle da Nextel Brasil, a empresa poderá vender sua participação de 30 por cento para o comprador da operadora se ele quiser.

Há um ano, a NII fez acordo para vender uma participação de controle nas operações brasileiras para o grupo norueguês Ice Group Scandinavia Holdings. A Ice Group injetou 50 milhões de dólares na Nextel Brasil e ficou com uma parcela de 30 por cento na operadora e uma opção de aportar mais 150 milhões de dólares para elevar sua parcela para 60 por cento.

Entretanto, a Ice Group perdeu interesse depois da primeira fase da transação.

A Nextel Brasil tem 3 milhões de assinantes, mas o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização é próximo de zero, disse a primeira fonte.

A NII tem menos urgência agora para vender a Nextel Brasil agora do que há um ano, afirmou a fonte, porque concluiu uma reestruturação de 2,3 bilhões de reais em dívidas devidas para Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e China Development Bank, reduzindo suas necessidades de caixa no curto prazo.

A Nextel Brazil é a última operação latino-americana da NII depois que a empresa deixou operações no Peru, Chile e México, onde sua unidade foi vendida para a norte-americana AT&T por 1,9 bilhão de dólares há três anos.

A Nextel Brasil pode atrair interesse de outras operadoras no país por causa de suas faixas de frequência, que poderiam ser usadas para melhorar serviços e reduzir investimentos em Estados como São Paulo e Rio de Janeiro, disseram as fontes.

Porém, um obstáculo a tal consolidação é o limite legal de espectro, que as maiores operadoras já estão se aproximando em regiões importantes. A agência reguladora Anatel tem avaliado relaxar tais limites, o que poderia acelerar o negócio.