Netflix ultrapassa Net e Sky e já é o maior serviço de TV paga do Brasil

São Paulo – A Netflix venceu as TV’s por assinatura no Brasil. Pelo menos segundo um estudo da consultoria Ampere Analysis, que mostra que o serviço de streaming pela internet já tem mais assinantes por aqui do que Net e Sky, as maiores operadoras de TV por assinatura do país.

A Netflix não revela oficialmente quantos assinantes tem no Brasil, mas segundo a consultoria, deve chegar a 10 milhões de usuários até o final de 2018. Em termos de contratos, isso corresponde a 24% do mercado de TV por assinatura.

Já Net e Claro TV têm juntas 8,9 milhões de assinantes, enquanto a Sky tem 5,2 milhões, segundo dados da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

Apesar de ultrapassar as concorrentes em número de usuários, a Netflix ainda fica com apenas 5% do total de receitas do mercado, segundo o estudo.

Outro dado mostra que, no país, 8% das casas usam serviços de vídeo sob demanda como principal forma de assistir televisão. Nos Estados Unidos, este número é aproximadamente 13%, enquanto os maiores mercados são Austrália (17%) e México (16%). O estudo foi apresentado ontem no PayTV Forum.