Netflix recebe 24 indicações ao Oscar, incluindo duas para melhor filme

A Netflix recebeu 24 indicações ao Oscar nesta segunda-feira, incluindo duas na categoria melhor filme, a maior honra da indústria cinematográfica mundial.

O épico de máfia “O Irlandês” e o drama sobre um divórcio “História de um Casamento” competirão pelo prêmio de melhor filme na cerimônia do Oscar no dia 9 de fevereiro.

O filme de Martin Scorsese recebeu indicações em 8 categorias. São elas: melhor filme, diretor, roteiro adaptado, melhor ator coadjuvante, fotografia, figurino, direção de arte e montagem.

Já a História de um Casamento foi indicado em 6 categorias: melhor filme, roteiro original, melhor ator, melhor atriz, melhor atriz coadjuvante e trilha sonora original.

A plataforma de streaming ainda teve uma indicação ao Oscar de melhor animação com o desenho Klaus, que conta a história de como surgiu o Papai Noel.

As indicações ao maior prêmio do cinema são importantes para a empresa que busca se consolidar com as premiações para aumentar o número assinantes, em meio à concorrência no setor de streaming, com novas empresas como Disney, Amazon, HBO e Apple apostando na área.

A Netflix persegue um Oscar com afinco desde 2015. No ano passado, a aposta foi em Roma, do diretor mexicano Alfonso Cuarón, que recebeu três estatuetas (melhor diretor, melhor fotografia e melhor filme em língua estrangeira), mas não venceu a cobiçada categoria de melhor filme.

Em quatro anos, a companhia dobrou o número de assinantes, para 139 milhões em 2018. A previsão é que o número de pessoas que assistem conteúdos da Netflix chegue a 500 milhões em 2022. A competição crescente faz com que as ações da companhia andem de lado desde meados de 2018, com valor de mercado na casa dos 140 bilhões de dólares.

Uma estatueta de melhor filme faria um bem danado para a empresa mostrar que se destaca entre os novatos. A premiação do Oscar está marcada para 9 de fevereiro.