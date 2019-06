Netflix confirma suas ambições com videogames com “Stranger Things”

Los Angeles — A Netflix, pela primeira vez presente no encontro anual da indústria dos videogames em Los Angeles, confirmou suas ambições neste setor ao revelar, nesta quarta-feira, novos títulos baseados em suas séries, como “Stranger Things”. “Trabalhamos com conteúdo original há muito tempo na Netflix (…), por isso buscamos novas oportunidades para abrir o universo destas séries e estes filmes a outras mídias”, disse Chris Lee, diretor do jogos interativos do grupo.

Entre os títulos apresentados nesta quarta-feira na Electronic Entertainment Expo (E3) estava o “Stranger Things 3: The Game”, um jogo de aventuras com gráficos retrô, baseado na terceira temporada da popular série, que estará disponível nos principais consoles, especialmente Nintendo Switch, Playstation 4 (Sony) e Xbox One (Microsoft), antes da versão para celulares, em 2020, segundo a Netflix.

A companhia não cria os jogos, mas trabalha com um estúdio de criação.

A Netflix já havia adentrado no “gaming” de maneira mais modesta, com o jogo gratuito para celulares “Stranger Things: The Game”, de 2017. O grupo também informou que personagens da série continuarão aparecendo no videogame “Fortnite”.

A série “Dark Crystal: Age of Resistance” também terá sua versão em videogame de táticas militares, cujo lançamento está previsto para este ano, segundo a Netflix.