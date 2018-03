Nestlé vende negócio de águas no Brasil para dono da Indaiá e Minalba

São Paulo – A Nestlé Waters anunciou hoje que vendeu seu negócio de águas no Brasil para a Indaiá Minalba, do Grupo Edson Queiroz. A transação envolve as marcas locais São Lourenço® e Petrópolis®, e as fábricas localizadas nos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.

O valor do negócio não foi revelado. A operação deverá ser submetida ao CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) nos próximos dias.

De acordo com dados da Euromonitor International, o Brasil é 10º país que mais consome água engarrafada no mundo, com 10,3 bilhões de litros consumidos em 2017. O Grupo Edson de Queiroz é o maior fabricante de água engarrafada no Brasil, com 10,7% de participação no volume consumido em 2017, enquanto a Nestlé é a sexta no mercado, com 1,9% de participação.

A Nestlé Waters foi criada em 1992. Ela está presente em mais de 150 países com mais de 49 marcas e 30 mil colaboradores. No Brasil, comercializa as marcas Nestlé Pureza Vital®, Petrópolis®, São Lourenço®, Perrier®, S.Pellegrino® e Acqua Panna®, sendo as três últimas importadas.

A compradora continuará a produzir e distribuir a marca Nestlé Pureza Vital®, a partir de um acordo de licenciamento, e também terá a concessão de distribuição das marcas globais premium Perrier®, S. Pellegrino® e Acqua Panna®.

De acordo com anúncio da Nestlé, “a Indaiá Minalba está posicionada para continuar a fornecer hidratação saudável aos consumidores brasileiros e ao mesmo tempo permitirá que as marcas incluídas na transação continuem a crescer no país”.

A companhia afirmou que buscou preservar todos os postos de trabalho, o que foi aceito pela Indaiá Minalba. Dessa forma, todos os colaboradores da Nestlé Waters serão transferidos para a nova empresa.

O Grupo Edson Queiroz, dono das marcas Indaiá e Minalba, é um conglomerado familiar fundado em 1951 e presente em várias regiões brasileiras com 182 filiais e 12 mil funcionários. Opera diversos negócios, tais como gás butano com as marcas Nacional Gás, Brasil Gás e Paragás, eletrodomésticos da marca Esmaltec, águas minerais e bebidas prontas, com as marcas Indaiá e Minalba; comunicação, com as empresas do Sistema Verdes Mares, tintas da marca Hipercor e uma incorporadora imobiliária, a Quepar Incorporações.

“Ao lado de Indaiá e Minalba, as marcas da Nestlé Waters Brasil, reconhecidas e respeitadas em todo o mundo, incrementarão o nosso portfólio de águas minerais e bebidas prontas, colaborando para o fortalecimento da nossa relação com os consumidores”, afirma Abelardo Gadelha Rocha Neto, Presidente do Grupo, em nota.