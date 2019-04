Nestlé tem vendas acima do esperado no 1º trimestre

Zurique — A Nestlé teve crescimento de vendas acima do esperado para o primeiro trimestre, depois de bom desempenho registrado nos Estados Unidos e na China, o que colocou a companhia no caminho de cumprir meta de expansão orgânica de mais de 3 por cento este ano.

O maior grupo de alimentos do mundo afirmou que EUA e China, seus maiores mercados, mostraram forte tendência de crescimento no trimestre e que os segmentos que mais contribuíram para o resultado nestes países foram produtos para animais, laticínios e nutrição infantil.

A companhia suíça afirmou que o crescimento de vendas acelerou para 3,4 por cento no primeiro trimestre, ante expectativa média de analistas de 2,8 por cento, mesmo índice registrado um ano atrás.

A rival Danone divulgou na véspera alta de 0,8 por cento nas vendas do trimestre passado, pressionada por China e Marrocos, mas afirmou que as vendas devem acelerar no segundo trimestre.

Já a anglo-holandesa Unilever disse que as vendas subiram 3,1 por cento no primeiro trimestre.