Nestlé prepara lançamento de produtos orgânicos no Brasil

São Paulo – A Nestlé vai lançar sua primeira linha de alimentos orgânicos no Brasil nas próximas semanas, afirmou uma executiva à Reuters, na medida em que o maior grupo alimentício do mundo segue na direção de capturar a crescente demanda por tais produtos.

A diretora-executiva de laticínios e cereais da Nestlé no Brasil, Carine Mahler, disse que a companhia planeja vender 1 milhão de caixas de farinha de aveia e farelo de aveia orgânicos no país em 2018.

O movimento não anunciado previamente da companhia no segmento de alimentos orgânicos do Brasil é relativamente menor em termos globais. Cada caixa de farinha de aveia e farelo de aveia tem preço sugerido de 6,99 reais, o que indica uma projeção de pouco mais de 2 milhões de dólares em vendas no primeiro ano.

Mas a jogada está inclusa em um programa de crescimento de orgânicos muito mais ambicioso no Brasil e no mundo.

Carine disse que a companhia estava ativamente desenvolvendo um número de produtos orgânicos em várias “unidades distintas” no Brasil, enquanto avalia aquisições que poderiam aumentar a presença da empresa no país em um mercado de comidas orgânicas ainda tímido.

“Nosso compromisso é ir mais longe”, disse Carine.

“Então, como agora a Nestlé está desenvolvendo um canal para produtos orgânicos, nós temos algumas coisas para o fim do ano e outras para 2019.”

Dentre as iniciativas orgânicas da Nestlé no Brasil está uma start-up interna para lanches orgânicos, disse Mahler.

A Nestlé deve conseguir oferecer leite orgânico para consumidores da maior economia da América Latina no primeiro trimestre de 2019, acrescentou ela.

Globalmente, a cartada da Nestlé no Brasil se encaixa em uma maior ênfase em alimentos orgânicos e saudáveis.

No inicio de fevereiro, a Nestlé comprou a participação majoritária na Terrafertil, uma companhia que vende produtos naturais e orgânicos.

Na segunda metade de 2017, a Nestlé comprou a fabricante de vitaminas canadense Atribum Innovations por 2,3 bilhões de dólares e anunciou acordos pela Sweet Earth, de alimentos vegetarianos, e Blue Bottle, de café.

Carine disse que a Nestlé já tem um contrato de distribuição para a nova linha orgânica com a rede de supermercados Pão de Açúcar, da GPA.