Nestlé pode escolher comprador de área de chocolate nos EUA

Milão/Londres/Nova York – A Nestlé planeja escolher um comprador para sua divisão de chocolate nos Estados Unidos até o final desta semana, afirmaram três fontes próximas do assunto nesta quarta-feira, em uma operação que pode superar 2,5 bilhões de dólares.

A italiana Ferrero está na dianteira do processo, segundo várias outras fontes, que afirmam que a fabricante da pasta de avelã Nutella tem interesse no negócio para ampliar sua presença no mercado norte-americano, após as compras no ano passado dos grupos Ferrara e Fannie May.

Uma fonte disse que a Ferrero elevou sua oferta na semana passada em uma tentativa de superar a rival norte-americana Hershey.

“(O presidente-executivo do conselho) Giovanni Ferrero está realmente comprometido com o negócio e é por isso que o grupo melhorou sua oferta para algo na área de 2,5 bilhões de dólares”, disse a fonte.

Nestlé e Ferrero não comentaram o assunto e representantes da Hershey não puderam ser contatados de imediato.

Se bem-sucedida, a oferta vai tornar a Ferrero a terceira maior fabricante de doces dos Estados Unidos depois da Mars e da Hershey, segundo a empresa de pesquisa de mercado Euromonitor.

A Nestlé afirmou em junho passado que estava buscando opções estratégicas para a divisão, que inclui marcas de barras de chocolate como Butterfinger e Baby Ruth. A divisão teve receita de 900 milhões de dólares em 2016. A Nestlé manterá o restante de seus negócios globais de chocolate, que incluem marcas como Kit Kat.