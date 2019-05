Nestlé planeja vender unidade de cuidados com a pele

A Nestlé iniciou negociações exclusivas para vender a divisão de cuidados com a pele para um grupo liderado pela EQT Partners por 10,2 bilhões de francos suíços (US$ 10,1 bilhões), no que seria um dos maiores negócios de private equity este ano.

As conversas com o consórcio, que é coliderado pela Autoridade de Investimentos de Abu Dhabi, estão avançadas. A maior empresa de alimentos do mundo encerra um processo muito disputado para a venda da unidade que fabrica o hidratante Cetaphil e o Proactiv, para o tratamento de acne. A divisão teve receita de 2,8 bilhões de francos em 2018.

O maior desinvestimento da Nestlé em mais de uma década, liderado pelo presidente Mark Schneider, marca o fim de um negócio que seu antecessor, Paul Bulcke, lançou como uma nova e promissora investida há apenas alguns anos. Schneider, por sua vez, tem se concentrado em produtos como café, água e rações para animais de estimação, dentro do plano para estimular as vendas e impulsionar o crescimento. O acordo seria a segunda grande operação este mês da EQT, a maior empresa de private equity da região nórdica.

A unidade de cuidados com a pele vinha registrando fraco desempenho, e o investidor ativista Dan Loeb, do hedge fund Third Point, havia afirmado que a incursão da Nestlé no negócio não tinha nenhuma relação com seu portfólio principal e que, por isso, a unidade deveria ser vendida.