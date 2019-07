Nestlé fecha unidade em Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul

São Paulo — A Nestlé, empresa de alimentos e bebidas, anunciou nesta segunda-feira (1), que fechará a unidade de distribuidora de leite em Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul e demitirá 18 funcionários no processo.

Em comunicado, a empresa afirmou que a operação da unidade será absolvida pela fábrica em Carazinho, também no RS, e que a medida “visa otimizar a logística e alcançar maior flexibilidade para o transporte de matéria-prima”.

O posto, que existia desde 2008, chegou a ter 70 funcionários, mas diminuiu o tamanho da equipe nos últimos anos. Segundo a multinacional, será oferecido o “apoio necessário” aos demitidos.

A empresa tem unidades industriais no Brasil, localizadas em São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo.

Leia a nota na íntegra

“A Nestlé decidiu encerrar a atividade de recebimento de leite em seu posto localizado em Palmeira das Missões (RS). Esse trabalho será absorvido pela unidade de Carazinho, no mesmo Estado. A medida visa otimizar a logística, alcançar maior flexibilidade para o transporte da matéria-prima e, consequentemente, maior eficiência de suas operações em um segmento de alta competitividade.

Será mantida a compra de leite dos atuais 127 fornecedores que possuem propriedades em Palmeira das Missões ou nas proximidades do município, com a captação média de cerca de 100 mil litros/dia.

A empresa oferecerá o apoio necessário aos 18 funcionários que serão desligados em função do encerramento das atividades no posto de Palmeira das Missões. Na cidade, manterá ainda os trabalhos de preservação e manutenção da unidade para futura venda ou locação.”