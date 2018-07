Nestlé está em negociação para adquirir participação na Champion Petfoods

Nova York – A Nestlé está em negociação para adquirir participação majoritária na fabricante canadense de ração para cães e gatos Champion Petfoods por mais de US$ 2 bilhões, segundo fontes do setor.

Com a medida, a companhia suíça busca aumentar os investimentos em negócios com alto crescimento para compensar os resultados da operação de alimentos embalados.

Há cerca de um ano, a Nestlé divulgou um plano para impulsionar o preço de suas ações, contemplando investimentos em áreas como pet care, água mineral e café.

O anúncio ocorreu em meio à pressão do investidor norte-americano Daniel Loeb, da Third Point. Desde então, a empresa fez várias aquisições, incluindo o pagamento de US$ 7 bilhões à Starbucks para ter o direito de oferecer café e chá com a marca da rede de cafeterias em supermercados e lojas.

Apesar das medidas, Loeb continuou manifestando insatisfação com os resultados da companhia. No último domingo (1), ele divulgou uma carta dirigida ao presidente-executivo da Nestlé, Mark Schneider, e ao Conselho de Administração da empresa criticando o fato de a Nestlé não ter vendido negócios de baixo desempenho e considerados não estratégicos com rapidez suficiente. Loeb também descreveu a estratégia da empresa como “confusa”.

A Nestlé já está estabelecida no mercado de rações para animais por meio da marca Purina. Em abril, empresa adquiriu uma participação majoritária na Tails.com, fabricante britânica de ração para cães, por valor não revelado. A operação voltada a animais de estimação gerou crescimento orgânico de vendas de 3% para a Nestlé no ano passado. De acordo com a empresa, esta é a segunda divisão de negócios que mais cresce depois das operações de café.

Fonte: Dow Jones Newswires.