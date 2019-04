Nestlé entra em disputa por oferta de hambúrguer vegetariano

A corrida para alimentar a crescente população vegetariana do mundo ficou mais acelerada. A Nestlé revelou planos para lançar hambúrgueres à base de proteína de soja em toda a Europa e nos EUA neste ano.

O Incredible Burger será vendido em supermercados na Europa sob a marca Garden Gourmet a partir deste mês, começando por Alemanha, Holanda e Suécia e alguns outros países. Perto do final do ano, será lançada uma versão adaptada ao paladar americano chamada Awesome Burger, que estará disponível onde produtos da marca Sweet Earth forem vendidos. A maior empresa de alimentos do mundo anunciou os planos em comunicado distribuído nesta terça-feira.

À medida que os consumidores reduzem o consumo de carne, as companhias de alimentos se apressam para encontrar alternativas. Um dia antes do anúncio da Nestlé, a rede de lanchonetes Burger King, que pertence à Restaurant Brands International, informou que vai começar a testar os hambúrgueres sem carne produzidos pela Impossible Foods na região de St. Louis, no Estado americano de Missouri.

“É uma grande tendência”, disse Alain Oberhuber, analista da MainFirst em Zurique, que degustou o produto substituto de carne da Nestlé. “Eu gostei muito. Mesmo sem molho, o sabor não é tão diferente.”

Itens vegetarianos são muito procurados pelos mais jovens, os Millennials, porque sua produção gera menos emissões de gases que contribuem para o aquecimento global do que a pecuária, acrescentou Oberhuber. O produto também pode oferecer uma margem bruta maior e, como é difícil imitar a carne, existe uma barreira de entrada a novos participantes nesse mercado.

Trigo e beterraba

A Nestlé adiciona trigo, extrato de beterraba, cenoura e pimentão para que o produto se pareça com carne. O item será oferecido nas geladeiras e freezers dos supermercados da Europa. O teste do Burger King se limita a 59 lanchonetes da região de St. Louis.

O segmento está crescendo, com novas marcas como Beyond Meat (apoiada por Bill Gates) e The Vegetarian Butcher (recentemente adquirida pela Unilever).

A Burger King não é a primeira rede de restaurantes que tenta emplacar substitutos de carne da Impossible Food. O produto é oferecido em mais de 5.000 restaurantes nos EUA, incluindo a rede White Castle.

A suíça Nestlé ainda não tem produto em restaurantes, mas corre contra a Impossible Foods para chegar primeiro às prateleiras dos supermercados. A startup americana pretende vender hambúrgueres sem carne nos EUA já neste ano, mas ainda precisa que o órgão regulador (Food and Drug Administration ou FDA) aprove o principal ingrediente. Os hambúrgueres da Nestlé não usam a substância, uma molécula chamada heme.

A Impossible Foods informou autoridades reguladoras dos EUA que pretende levantar mais capital. A acionista Temasek estuda investir mais US$ 75 milhões na nova rodada de financiamento, segundo reportagem do Financial Times na terça-feira que cita pessoas familiarizadas com o assunto.

Na Nestlé, a operação vegetariana pode gerar mais de 1 bilhão de francos suíços (US$ 1 bilhão) em vendas dentro de uma década, segundo projeção de Laurent Freixe, presidente para a região das Américas. Os hambúrgueres também chegarão a Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia e Noruega neste mês e a Nestlé planeja entrar em outros países mais tarde.

Em fevereiro, a Nestlé colocou à venda a operação de embutidos Herta, como parte do esforço do presidente Mark Schneider para impulsionar o crescimento das vendas.