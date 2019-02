Nestlé começará a vender produtos Starbucks após acordo de US$7,15 bi

Vevey, Suíça – A Nestlé venderá café da marca Starbucks em lojas e pela Internet na Europa, Ásia e América Latina a partir deste mês, à medida que busca aumentar sua liderança sobre rivais como a JAB.

Após um acordo de 7,15 bilhões de dólares em dinheiro no ano passado pela exclusividade na venda de cafés e chás da companhia dos EUA, a Nestlé começará a vender grãos de café rotulados pela Starbucks, torrados e moídos e cápsulas de dose única para suas cafeteiras Nespresso e Nescafé Dolce Gusto.

Estes estarão disponíveis na Bélgica, Brasil, Chile, China, México, Holanda, Coreia do Sul, Espanha e Grã-Bretanha, com mais mercados sendo atingidos posteriormente, afirmou o maior grupo de alimentos do mundo nesta quarta-feira.

Perguntado se o lançamento de cápsulas Starbucks Nespresso ajudaria a Nespresso a voltar ao crescimento de dois dígitos, Patrice Bula, vice-presidente executiva e chefe de negócios estratégicos, marketing, vendas e Nespresso, disse: “Sim, espero que sim. Temos grandes ambições”. Starbucks, a maior rede de café do mundo, tem impulsionado vendas de seu café para uso domestico — incluindo uma variedade de grãos torrados inteiros, versões instantâneas ou moídos, bem como cápsulas de café — em toda a América do Norte durante anos.

Pelo acordo do ano passado, a Starbucks, que está se expandindo na China e finalmente se aventurou em setembro na Itália, país obcecado por café, terá seu negócio fora de casa gerenciado pela Nestlé, enquanto continua vendendo diretamente seus produtos prontos para beber.

A Nestlé deve publicar os resultados financeiros na quinta-feira.