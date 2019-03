Natura vai oferecer conta 100% digital a consultoras

São Paulo — A Natura e o Santander Brasil firmaram uma parceria para oferecer uma conta bancária 100 por cento digital à rede de mais de 1 milhão de consultoras de vendas da fabricante de cosméticos, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira.

O acesso à conta se dará por meio do aplicativo da Natura desenvolvido para as consultoras e o acordo compreende serviços bancários como saques, depósitos, transferências, contratação de microcrédito e maquininhas para pagamentos com cartões de débito e crédito.

“A Conta Natura é parte do plano de revitalização e digitalização do modelo de negócios da Natura, e contribuirá para a bancarização e a elevação de produtividade e renda das consultoras”, disse a fabricante de cosméticos no comunicado.