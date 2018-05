Natura reporta crescimento de 8,5% nas vendas da The Body Shop no 1º tri

São Paulo – A Natura reportou crescimento de 8,5% no primeiro trimestre nas vendas da The Body Shop, marca britânica adquirida pela companhia brasileira em setembro do ano passado. A receita da The Body Shop chegou a R$ 807,3 milhões entre janeiro e março.

A The Body Shop reverteu ainda o Ebitda negativo que havia sido apurado no primeiro trimestre de 2017 e, nos três primeiros meses deste ano, apurou R$ 57,1 milhões de Ebitda.

Segundo a companhia, o bom desempenho ocorreu em função do crescimento nas regiões de Europa, Oriente Médio e África e da Ásia Pacífico. A empresa destacou que houve forte aumento das vendas online.