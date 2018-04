Natura prevê Ebitda consolidado de pelo menos R$3,1 bi em 2022

São Paulo – A Natura informou nesta sexta-feira que estima registrar lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de pelo menos 3,1 bilhões de reais em 2022.

Para o mesmo ano, a empresa espera alcançar receita líquida consolidada de pelo menos 17,2 bilhões de reais.

Em comunicado, a fabricante de cosméticos disse que as projeções consideram a integração da The Body Shop, assim como o plano de negócio e as projeções financeiras elaboradas que dão suporte à aquisição da rede internacional de lojas.