Natura estende benefício de berçário para os pais colaboradores

São Paulo – A Natura ampliará o atendimento do berçário em seus escritórios aos colaboradores que são pais a partir de fevereiro de 2019. O berçário já atende cerca de 200 filhos de colaboradoras nos dois escritórios em São Paulo.

A iniciativa partiu de um pedido dos próprios funcionários, diz Marcos Milazzo, diretor de reconhecimento e recompensa. Segundo ele, o berçário ainda não era oferecido como benefício aos pais não por um viés de gênero, mas sim um obstáculo financeiro. “Nós tínhamos uma dificuldade financeira para ampliar o benefício e estudamos bastante para entender como fazer isso acontecer”, afirma.

A empresa analisou a frequência de presença das crianças, as idades e quantos pais gostariam de usar o benefício e percebeu que poderia abrir mais 35 vagas pelo mesmo custo e sem perder qualidade no atendimento. Já há 200 crianças no berçário atualmente.

“Entendemos que o tempo do pai e da mãe com a criança é importante para o desenvolvimento. Assim, não fazia sentido oferecer o berçário só para as mães”, diz o diretor.

O berçário não tem custo para os colaboradores e é oferecido para os colaboradores do escritório e centro de distribuição de São Paulo e a unidade em Cajamar, que concentra escritórios e uma fábrica. A Natura tem ainda uma fábrica no Pará. Como o berçário fica no mesmo espaço dos escritórios, os pais e mães podem passar no local e ver como os filhos estão.

A política traz retorno para a Natura. “Na nossa experiência, oferecer esse benefício faz bem para a empresa no longo prazo. O funcionário tem uma preocupação a menos e fica mais focado e dedicado”, diz Milazzo.

A Natura também oferece licença maternidade e paternidade estendidas. Para mães, a licença é de seis meses e, para os pais, de 40 dias. A iniciativa vale também para casais do mesmo sexo e em casos de adoção. “O importante é oferecer um benefício diverso, alinhado com o que a gente entende que seja a constituição familiar e o novo papel do pai”, afirma o diretor.

Mais do que uma nova política de recursos humanos, a visão de paternidade da Natura virou oportunidade de negócio. Para completar a tradicional linha Mamãe e Bebê, lançou a edição Papai e Bebê, com shampoo, condicionador, sabonetes, óleo e outros produtos.