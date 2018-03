Naspers vai reduzir fatia na Tencent e deve levantar US$11 bi

A Naspers está cortando sua fatia na chinesa Tencent em até 2 por cento, acordo que pode render à empresa sul-africana mídia e ao grupo de comércio eletrônico até 11 bilhões de dólares.

A Naspers informou nesta quinta-feira que não planeja reduzir mais a participação nos próximos três anos, desapontando alguns investidores que pediram que ela desmembrasse sua participação de 33 por cento na maior empresa de internet da China para diminuir a diferença entre seu próprio valor de mercado e o investimento.

Pelo acordo, a Naspers planeja vender até 190 milhões de ações, ou 2 por cento, da Tencent por meio de um bookbuilding acelerado para levantar fundos que financiariam o crescimento de sua unidade de e-commerce.

Fundada em 1915, a Naspers se transformou de uma editora de jornais da era do apartheid em uma multinacional de 127 bilhões de dólares com investimentos no estilo private equity em plataformas de e-commerce que também incluem a OLX, o maior site de classificados da Índia e do Brasil e o Mail.ru da Rússia.

“Acreditamos que a Tencent é uma das melhores empresas de crescimento em qualquer setor do mundo, gerenciada por uma equipe excepcionalmente capaz. No entanto, também queremos financiar o desenvolvimento de algumas das principais linhas de negócios da Naspers”, disse o presidente Koos Bekker.

“Não temos intenção de vender mais ações e declaramos publicamente que não venderemos mais ações da Tencent por pelo menos os próximos três anos.”