Naspers, sócia do iFood, avalia IPOs de unidades de comércio eletrônico

Johanesburgo – O grupo sul-africano Naspers está considerando a listar ações de algumas de suas unidades de comércio eletrônico, em operações que podem ocorrem em Hong Kong ou Nova York, disse o presidente-executivo da empresa nesta quinta-feira.

A estratégia serviria para reduzir a distância entre seu valor de mercado e a de sua participação na chinesa Tencent. Fundada há mais de 100 anos na África do Sul, a Naspers se transformou de uma editora de jornais na maior companhia da África, avaliada em 106 bilhões de dólares e investimentos, incluindo no Brasil, com a empresa de entrega de comida iFood e a plataforma de classificados OLX.

A Naspers obtém seu elevado valor de mercado graças à participação de 31 por cento que detém na Tencent, avaliada em 154 bilhões de dólares, ou 40 por cento mais que a empresa sul-africana. O desconto tem feito alguns investidores cobrarem a empresa a encontrar uma forma de reduzi-lo.

“Estamos avaliando listar parte de nossos negócios em outras bolsas e Hong Kong é uma das opções, os EUA são uma opção e há outras opções também, disse o presidente-executivo, Bob van Dyk.

“Achamos que poderemos comunicar ao mercado sobre num futuro não muito distante”, acrescentou.

Van Dyk assumiu o comando da Naspers em 2014 e afirmou que o desconto será reduzido quando as empresas de comércio eletrônico da companhia atingirem lucro.

No mês passado, a Naspers afirmou que a divisão de comércio eletrônico, que exclui a Tencent e abriga investimentos como a OLX, reduziu a perda antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), em 10 por cento, a 615 milhões de dólares.