Naspers planeja desembolsar US$8,2 bi com iniciativas de tecnologia

Joanesburgo – A Naspers planeja desembolsar 8,2 bilhões de dólares para acelerar o crescimento de seus empreendimentos de comércio eletrônico, disse o presidente-executivo da companhia nesta sexta-feira, como parte dos esforços para reduzir a dependência em relação à Tencent.

Fundada há mais de 100 anos na África do Sul, a Naspers se transformou de uma editora de jornais na maior empresa da África, e se tornou uma gigante de 104 bilhões de dólares com investimentos no estilo de private equity em plataformas de comércio eletrônico, como sites de leilão, classificados e varejo online.

A Naspers deve sua robusta avaliação a uma participação de 31 por cento na Tencent, que vale 149 bilhões de dólares, ou cerca de 40 por cento a mais que a Naspers. A diferença levou alguns investidores a pedirem ao presidente-executivo Bob van Dyk que encontrasse maneiras de reduzi-la.

Van Dyk, no comando desde 2014, descartou a possibilidade de desmembrar a participação na Tencent, dizendo que a diferença seria anulada quando os outros empreendimentos de comércio eletrônico da empresa tivessem lucro.

“Usaremos nosso forte balanço patrimonial para acelerar o crescimento de nossos negócios de classificados, entrega de alimentos e fintechs globalmente”, disse van Dyk em comunicado. “Também buscaremos outras oportunidades de crescimento quando surgirem”.

Embora o dinheiro seja usado principalmente para aumentar os negócios existentes, ele disse que os valores também podem ser destinados a fusões e aquisições.

A Naspers arrecadou 1,6 bilhão de dólares com a venda de sua participação de 11 por cento na Flipkart, empresa indiana de comércio eletrônico, em maio, quase dois meses depois de levantar 10 bilhões de dólares com a venda de uma participação de 2 por cento na Tencent.