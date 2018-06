Naspers coloca participação no Buscapé à venda, dizem fontes

São Paulo – O grupo sul-africano de mídia e tecnologia Naspers decidiu colocar à venda seu negócio brasileiro de ecommerce, o Buscapé, disseram à Reuters duas pessoas com conhecimento do assunto.

A Naspers contratou o banco de investimento do Citigroup para vender toda sua participação no Buscapé, embora ainda não tenha se decidido sobre o formato do negócio, segundo uma das fontes, que pediu anonimato para discutir o acordo abertamente.

Buscapé e Citi se recusaram a comentar sobre uma potencial venda, enquanto a Naspers não respondeu imediatamente ao pedido de comentário.

Após acumular investimentos em vários serviços de comparação de preços, a Naspers tem vendido esses ativos como parte de uma estratégia para focar seu portfólio em startups de tecnologia financeira, entrega de alimentos e classificados.

Em maio, a Naspers vendeu sua fatia minoritária na maior marketplace da Índia para a varejista norte-americana Walmart por 2,2 bilhões de dólares.

O grupo sul-africano anteriormente tentou vender o Buscapé em 2015, mas as ofertas recebidas ficaram abaixo dos 342 milhões de dólares pagos em 2009 por uma participação de 91 por cento no serviço brasileiro de comparação de preços, controle de fraudes e anúncios.

Desta vez, a Naspers pretende conseguir um preço mais alto pelo Buscapé, após ter reestruturado o negócio desde 2017 para oferecer um marketplace em que os compradores podem adquirir produtos além de comparar os melhores preços em outros sites, disse a mesma fonte.

Em comunicado à Reuters, o Buscapé disse que vende 2 milhões de produtos em seu marketplace.

O restante do portfólio da Naspers no Brasil inclui a fintech Creditas Soluções Financeiras, a plataforma online de entregas de alimentos iFood e a de entretenimento infantil PlayKids.