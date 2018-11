Nas primeiras horas, Black Friday fatura quase metade do evento de 2017

São Paulo – As vendas de Black Friday deste ano começaram em ritmo acelerado, segundo levantamento da Ebit Nielsen. Até o começo da manhã desta sexta-feira, o faturamento já havia atingido quase metade do total faturado no ano passado.

Segundo o levantamento, considerando as vendas feitas na quinta-feira, 22, e nas primeiras sete horas de sexta, 23, o faturamento do comércio eletrônico com o evento já atingiu 44% do que havia sido vendido nos dois dias inteiros de 2017. O faturamento acumulado até o início desta sexta já era equivalente de R$ 992,4 milhões ante um total de R$ 2,1 bilhões registrados em toda a Black Friday de 2017.

No dia 22, quinta-feira, a Ebit Nielsen calcula que as vendas cresceram 42% em relação à véspera da Black Friday de 2017. Apenas entre às 19h e 20h de quinta, o e-commerce já havia faturado R$ 435,4 milhões, número maior que as 24 horas da quinta-feira de 2017, quando a venda chegou a R$ 428,5 milhões. O tíquete médio desta quinta-feira cresceu 6%, chegando a R$ 515.

Já nas primeiras sete horas desta sexta, o tíquete médio se manteve acima de R$ 770. Nas compras mobile, o pico de vendas foi registrado entre 6h e 7h.