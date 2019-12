Nas finanças, Liverpool goleia Flamengo por 5×1

Flamengo e Liverpool se enfrentam na tarde deste sábado 21 para decidir o campeão do Mundial de Clubes. Mas, embora seja o time com o faturamento mais recheado do Brasil em 2019, o clube brasileiro não chega nem perto de seu concorrente inglês — ao menos, não nas finanças.

Em 2018, o Liverpool teve receita operacional de 605 milhões de dólares, ante 123 milhões de dólares do Flamengo (ou 543 milhões de reais), segundo levantamento da consultoria especializada em marketing esportivo Sports Value, com base nos balanços dos clubes.

Assim, a receita do time inglês é cinco vezes a do carioca. O lucro, por sua vez, é dez vezes maior: o lucro do Flamengo foi de 14 milhões de dólares no ano passado, ante 141 milhões de dólares do Liverpool.

No jogo de hoje o Flamengo vai enfrentar um time cujo departamento de futebol, incluindo contratações e salários, consumiu no ano passado mais de 500 milhões de dólares. No Flamengo, a cifra foi um quinto disso, ficando em 106 milhões de dólares.

O câmbio (com dólar acima de 4 reais e a libra, a moeda inglesa, acima de 5 reais) também não ajuda, é claro. O ano passado também foi de um faturamento acima da média para o Liverpool: nos anos anteriores, o time havia faturado menos de 500 milhões de dólares. A alta veio por fatores como a venda do brasileiro Philipe Coutinho para o Barcelona por mais de 150 milhões de dólares e uma melhora nas receitas de TV e marketing com direitos de transmissão do campeonato inglês e com o clube indo longe na Champions League — título que o Liverpool perdeu em 2018 para o espanhol Real Madrid antes de finalmente sagrar-se campeão neste ano, após vitória sob o conterrâneo Tottenham.

A final deste ano da Champions League, principal campeonato de clubes da Europa, que reuniu os ingleses Liverpool e Tottenham, mostrou o poderio dos times ingleses e da Premier League, o campeonato inglês, como liga mais rica do mundo. A Inglaterra tem a liga mais cara da Europa, com valor de mais de 8,5 bilhões de euros na temporada 2018/19, grande parte usada para atrair jogadores mundo afora (ante 5,7 bilhões da liga espanhola, segunda colocada). De qualquer forma, o Liverpool vem tendo bons anos de desempenho, e não termina o campeonato inglês abaixo do quarto lugar desde 2015.

No Brasil, superioridade do Flamengo

O bolso dos times no Brasil é imensamente menos fundo do que nas grandes ligas europeias: os 20 clubes da primeira divisão brasileira faturaram juntos apenas 1 bilhão de dólares em 2018, ante mais de 5 bilhões de dólares do campeonato inglês.

Mas, para o patamar do futebol nacional, o Flamengo vem tendo bons anos, no futebol e nos balanços. Neste ano, turbinada pela dobradinha com os títulos da Libertadores, do Campeonato Brasileiro e, eventualmente, do Mundial de Clubes, a receita do Flamengo pode superar o emblemático valor de 1 bilhão de reais. São mais de 200 milhões de dólares, o que seria um recorde para o clube e para os patamares do futebol brasileiro.

A guinada do clube carioca começou em 2013, quando uma chapa formada por executivos com experiência em grandes empresas assumiu a gestão do clube. A meta era reduzir a dívida, então a maior entre os clubes de futebol do país, acima dos 700 milhões de reais, e impulsionar o marketing para fazer do time mais popular do Brasil o campeão em receitas. O faturamento passou de 273 milhões de reais, em 2013, para 652 milhões, nos primeiros nove meses de 2019 — um valor que, turbinado pelas premiações, pode alcançar a emblemática marca de 1 bilhão de reais.

O Flamengo deve, assim, terminar o ano à frente do Palmeiras, que no ano passado foi o time que mais faturou, tendo ganhado 688 milhões de reais, cerca de 100 milhões a mais do que os rivais cariocas em 2018.

Embora mais dinheiro, no geral, signifique contratação de melhores jogadores, estádios cheios e jogos de maior qualidade, um certo equilíbrio financeiro fez com que o Brasil tenha um trunfo em relação às principais ligas europeias: a competitividade. Neste século, Palmeiras, Santos, Corinthians, São Paulo, Flamengo, Cruzeiro, Fluminense e Athletico Paranaense foram campeões, uma rotatividade sem precedentes entre os grandes torneios do mundo.

Com o bom momento nas finanças de times como Palmeiras e Flamengo, o desafio brasileiro é fazer o bolo crescer, mas evitar uma concentração de receitas nas mãos de poucos clubes. Neste ano, o Flamengo terminou o Brasileirão 16 pontos à frente do segundo colocado, o Santos, dias depois de ter vencido a Libertadores — torneio que o rendeu o posto de melhor da América do Sul e a vaga ao Mundial de Clubes.

É neste ritmo que o Flamengo tentará coroar o ano sagrando-se campeão mundial neste sábado. Possivelmente, com um pouco menos de facilidade do que encontrou no campeonato nacional. Flamengo e Liverpool se enfrentam às 14h30, pelo horário de Brasília, no estádio Estádio Khalifa Internacional, no Catar.