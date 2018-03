Na guerra do mercado de pagamentos, Walmart aposta na Tencent

Pequim/Xangai – O Walmart está apostando no sistema de pagamento móvel da Tencent Holdings, dando à empresa de tecnologia um impulso em sua batalha com o Alibaba Group pelo primeiro lugar no crescente mercado de pagamentos da China.

Walmart, o maior varejista do mundo, anunciou nesta terça-feira que está deixando o Alipay, ligado ao Alibaba, em todas suas lojas na região oeste do país, depois de fechar acordo com a Tencent para usar o popular sistema de pagamentos WeChat.

A mudança ressalta como o mercado varejista da China está se dividindo em dois campos ao redor do Alibaba e da Tencent, duas grandes empresas de tecnologia que valem um total de 1 trilhão de dólares e que estão sacudindo o mercado de varejo online e offline.

As duas empresas, que gastaram bilhões de dólares em negócios de varejo desde o começo do ano passado, dominam o mercado de pagamento móveis terceirizados do país. O Alipay, ligado ao Alibaba, lidera o mercado, com o WeChat Pay da Tencent se aproximando rapidamente.

Os consumidores chineses – e os varejistas – geralmente têm Alipay e WeChat, que podem ser usados ​​para pagar compras online ou em lojas físicas, escaneando códigos QR com um smartphone.

O Alibaba é a maior empresa de comércio eletrônico da China, enquanto a Tencent é forte em mídia social e jogos e tem – juntamente com o Walmart – uma grande participação na varejista online número dois JD.com Inc.