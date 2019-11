Na Black Friday, Itaú bate recorde financeiro diário

São Paulo – Não foram apenas as varejistas faturaram com a Black Friday. Na sexta-feira, 29, passaram pelo Itaú 45 bilhões de reais, recorde financeiro em um único dia. Esse volume se refere a transações com cartões, TEDs, DOCs, boleto e processamento da credenciadora Rede.

A Rede registrou aumento de 25% no faturamento relativo a vendas realizadas no varejo físico, na comparação com 2018.

Já no varejo digital, a Rede registrou um crescimento de 97%, o que mostra a força do e-commerce nesta data.

O número de pagamentos via Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay saltar de 44 mil transações na Black Friday de 2018 para 270 mil este ano.

O Itaú registou mais de 5,3 milhões de transações via boleto somente na sexta-feira.

Horário de pico

O maior volume de compras ocorreu entre 12h e 13h. A Rede estima que, nesse período, cerca de 15 milhões de pessoas compraram algum produto no varejo usando meios eletrônicos de pagamento.