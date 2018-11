Na Black Friday, iFood oferece Pit Stops para entregadores

São Paulo – A logística da entrega é um dos maiores desafios da Black Friday no Brasil. Pensando nisso, o iFood irá criar três pontos em São Paulo voltados aos entregadores.

Os espaços oferecem área de descanso, carregadores de celular, rede de internet, banheiros e bebidas à vontade. A iniciativa irá funcionar a partir de hoje, 22, até domingo, dia 25, das 11h às 23h.

De acordo com o CEO do iFood, Carlos Eduardo Moyses, a ideia é garantir um local adequado para o descanso dos entregadores. “Criamos os Pit Stops pensando no trabalho intenso dos entregadores durante esses dias. Eles são fundamentais para a experiência dos clientes”.

Serão três pontos na cidade de São Paulo: Avenida Rebouças, Rua Augusta e no Morumbi.

O iFood terá ofertas com refeições por R$1,99, em diferentes culinárias oferecidas pela plataforma no dia da Black Friday. O aplicativo já conta com a lista “Até 50% off” que segue até o fim do mês.

Essa não é a primeira ação da empresa desenvolvida para este público. Recentemente, o iFood em parceria com o Emicida e LabFantasma promoveram o Rap do Motoboy e roupas exclusivas para os entregadores.

O investimento da foodtech não é por acaso. O iFood acaba de anunciar um novo aporte de 500 milhões de dólares, maior investimento em uma empresa de tecnologia na América Latina até o momento.

Além da Movile, os investidores Naspers e Innova Capital também entraram no aporte. A empresa já superou o valor de 1 bilhão de dólares e alcançou 390 mil pedidos por dia no Brasil nas últimas semanas de outubro.