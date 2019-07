N26 mira investimentos em expansão fora da Europa, incluindo Brasil

São Paulo — O banco digital alemão N26 informou nesta quinta-feira que arrecadou 170 milhões de dólares adicionais em sua última rodada de investimentos, elevando seu valor para 3,5 bilhões de dólares, conforme busca acelerar sua expansão para mercados fora da Europa, incluindo Brasil e Estados Unidos.

O banco disse que ampliou sua quarta rodada de financiamento em 170 milhões de dólares para 470 milhões. Até o momento, o N26 disse que levantou mais de 670 milhões de dólares.

A empresa disse que investidores, incluindo a Tencent Holdings e a unidade de investimentos digitais do Allianz Group, participaram da última rodada de financiamento.

O N26, que conta com investimento do bilionário chinês Li Ka-shing e do investidor do Vale do Silício Peter Thiel, está competindo com os bancos varejistas tradicionais, oferecendo uma linha de serviços bancários que os clientes podem usar totalmente de seus smartphones.

O banco digital tem mais de 3,5 milhões de clientes. Ele disse que usará o dinheiro adicional para acelerar sua entrada na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil.

O banco foi fundado pelos empreendedores Valentin Stalf e Maximilian Tayenthal em 2013. O produto, porém, só foi lançado em 2015.

Pelo aplicativo, é possível colocar administrar cartões com pagamentos internacionais sem taxas, pela bandeira Mastercard; colocar limites de gasto; realizar saques; e fazer transferências nacionais e internacionais. Segundo o site da fintech, criar sua conta leva oito minutos.