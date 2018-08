Musk põe à prova efetividade do conselho da Tesla

O presidente do conselho da Tesla, Elon Musk, colocou seus oito diretores em uma saia justa sem precedentes quando publicou no Twitter que poderia fechar o capital da fabricante de carros elétricos. Seis deles emitiram uma declaração de três frases em uma resposta que não conseguiu aplacar as dúvidas sobre como o acordo seria financiado, de que maneira ele poderia ser estruturado e qual a probabilidade de que a empresa concretize essa ideia.

Os diretores provavelmente já estão acostumados com análises minuciosas. O conselho da Tesla foi criticado neste ano porque a empresa teve dificuldades para atingir as metas de produção do sedã Model 3 e estava torrando bilhões em dinheiro. Um acionista pressionou pela eleição de um presidente independente, e um grupo de investidores ativistas travou uma batalha contra a reeleição de três diretores que seria votada. Embora o conselho tenha prevalecido, sua independência e sua competência para supervisionar o CEO estão prestes a ser testadas como nunca antes.

“Se eles estiverem apenas conversando com Elon Musk, isso poderia ser um problema”, disse Adam Pritchard, professor de direito de títulos da Universidade de Michigan. “Isso colocaria em risco toda a transação e eles poderiam ser processados individualmente pelos acionistas se não estiverem cumprindo seu dever fiduciário.”

Um porta-voz da Tesla não quis comentar, e os diretores não responderam aos pedidos de comentários.

Os seis diretores disseram na quarta-feira que Musk, de 47 anos, começou uma conversa na semana passada com o conselho sobre a abertura de capital e discutiu como ela poderia ser melhor para os interesses de longo prazo da empresa. Eles também disseram que o CEO “abordou o financiamento para que isso ocorra”, esclarecendo muito pouco o tweet inicial de Musk, no qual ele afirma ter conseguido financiamento.

“Essa declaração parece ter sido formulada muito cuidadosamente”, disse Pritchard. “Eles adicionaram uma dose de credibilidade” para que Musk “não pareça um maluco” e deram cobertura para ele, explicando que “aparentemente há algo mais do que [Musk] pensando em voz alta”.

Enquanto não houver uma proposta formal para a venda da empresa, o conselho não precisará fazer mais declarações públicas, disse Pritchard. Os próximos passos incluem a criação de um comitê independente e de uma estrutura formal – sem compromissos com Musk – para avaliar a venda.

Isso pode ser complicado. Vários diretores da Tesla têm negócios próximos ou vínculos pessoais com o presidente e CEO. Um deles é Antonio Gracias, que atua como principal diretor independente, mas não é classificado como independente por nenhuma das principais empresas assessoras representantes, Institutional Shareholder Services ou Glass Lewis.

“Ter um conselho forte e independente é extremamente importante para nós e para os fundos com os quais trabalhamos, para garantir que isso seja analisado com olhos independentes”, disse Dieter Waizenegger, diretor executivo da CtW Investment Group, que representa fundos de pensão de sindicato. O grupo organizou o ataque contra os três diretores que seriam votados em junho.

“Ter um conselho forte e independente, um conselho que possa dedicar seu tempo para supervisionar uma situação como essa, é extremamente crítico”, disse Waizenegger.