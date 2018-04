Musk diz que montadora Tesla será rentável nos próximos dois trimestres

A Tesla será rentável no terceiro e quarto trimestres deste ano e não terá que levantar recursos com investidores, disse o presidente-executivo Elon Musk nesta sexta-feira, elevando as ações da montadora de carros elétricos.

A Tesla já buscou este mês minimizar as especulações de Wall Street de que seria necessário retornar aos mercados de capitais este ano para levantar mais recursos à medida que aumenta a produção do automóvel Model 3, considerado crucial para sua lucratividade a longo prazo.

A montadora, que tem ficado aquém das prometidas metas de produção e luta com a repercussão negativa de um acidente fatal com um automóvel usado em seu sistema Autopilot, disse há 10 dias que teria um fluxo de caixa positivo no terceiro trimestre.

Musk foi um pouco mais longe em uma resposta tuitada em relação ao uma reportagem da revistas The Economist, que citava estimativas de que Tesla precisaria de 2,5 bilhões a 3 bilhões de dólares em financiamento adicional neste ano.

“A The Economist costumava ser chata, mas inteligente com uma sagacidade seca perversa. Agora é apenas chata. A Tesla será lucrativa e o fluxo de caixa positivo no terceiro e quarto trimestres, então não há necessidade de levantar dinheiro”, escreveu Musk.

A corretora Jefferies, de Wall Street, que deu a estimativa de financiamento citada pela The Economist, disse em nota na semana passada que espera que o risco de refinanciamento sigaalto para o empreendimento do Vale do Silício até que possa consistentemente produzir 10 mil automóveis Model 3 por semana.

A empresa não alcançou novamente sua meta de produção semanal de 2,5 mil no fim do primeiro trimestre, e analistas e gerentes de fundos duvidam da capacidade da Tesla de manter o crescimento da produção para os prometidos 5 mil automóveis Model 3 por semana em três meses.