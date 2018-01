Multiplus reestrutura Clube e passa a oferecer pontos vitalícios

São Paulo – A Multiplus anunciou nesta quinta-feira, 11, uma reestruturação do Clube Multiplus, com mudanças significativas na validade dos pontos. Para duas das três modalidades os pontos se tornam vitalícios.

A empresa de fidelidade, que já vinha com o discurso de reduzir bonificações, decidiu abandonar de vez a palavra “bônus” do vocabulário.

A nova denominação, “pontos extras”, vem para evidenciar que esses pontos passam a ter a mesma validade dos acumulados normalmente.

“Esse é um aspecto que vai nos diferenciar bastante da concorrência”, disse o diretor de Marketing Carlos Formigari, em evento de lançamento do produto.

De acordo com o executivo, essa mudança veio para atender uma reclamação dos próprios clientes do Clube Multiplus, que se queixavam da expiração mais rápida dos pontos vindos por bonificações.

O número de modalidades do Clube Multiplus foi reduzido de cinco para três. Na categoria mais simples, o Clube 1.000, o cliente ganhará mensalmente mil pontos de assinatura e 10% de pontos extras em cima das transferências dos cartões de crédito e também nos acúmulos em compras com parceiros do programa. Nessa categoria, os pontos têm validade de 36 meses – nas demais, são adotados os pontos perenes.

Para o Clube 5.000, campeão de vendas da Multiplus, são 5 mil pontos mensais acumulados mensalmente apenas com a assinatura, e 15% adicionais para os pontos vindos de cartão de crédito e compras de parceiros.

No Clube 10.000, são 10 mil pontos de assinaturas ganhos por mês, e os percentuais de pontos extras para cartão de crédito e parceiros sobem para 30%.

O Clube traz ainda novos benefícios relacionados ao cartão co-brand Multiplus Itaucard nas modalidades Platinum e Gold, que passarão a oferecer mais pontos extras por dólar gasto.

No evento, Roberto Medeiros, presidente da Multiplus, reforçou a estratégia da companhia em focar no acúmulo de pontos por meio de um marketplace com vários parceiros, tanto no segmento de varejo quanto de viagem.

“Acreditamos que o modelo tradicional, de acumular pontos com cartão de crédito e voando, já é pouco. Queremos que cada vez mais nossos participantes viajem sem colocar a mão no bolso, sem sair da rotina.”