Multiplus e Vivo firmam parceria em programas de fidelidade

São Paulo – A empresa de programas de fidelidade Multiplus informou nesta quarta-feira ter fechado parceria com a operadora de telefonia Vivo para transferência de pontos de seu programa Vivo Valoriza para a Multiplus.

Segundo comunicado enviado ao mercado, os participantes da rede de fidelidade poderão transferir seus pontos para o programa de fidelidade da operadora ou resgatar produtos ou serviços Vivo com pontos Multiplus.

Atualmente, o programa Vivo Valoriza tem 13 milhões de usuários, enquanto a Multiplus, 13,5 milhões.

De acordo com a Multiplus, o acordo foi assinado esta semana e, “ao longo do segundo trimestre do próximo ano os benefícios da parceria passarão a estar à disposição dos clientes das duas empresas”.