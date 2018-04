Multiplan tem lucro líquido de R$98 milhões no 1º trimestre

A Multiplan, detentora de participação em 19 shopping centers, no País, apresentou lucro líquido de R$ 98,134 milhões no primeiro trimestre de 2018, montante 80,8% maior do que no mesmo período de 2017, conforme balanço publicado nesta quarta-feira, 25, pouco pela companhia.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 232,612 milhões, avanço de 24,2% na mesma base de comparação. A margem Ebitda subiu 12,4 pontos porcentuais e atingiu 79,6%.

O FFO (lucro líquido excluindo depreciação, amortização e efeitos não caixa) foi a R$ 146,912 milhões, expansão de 58,6%. A margem FFO cresceu 17,1 pontos porcentuais, para 50,3%.

Por sua vez, a receita operacional líquida da Multiplan totalizou R$ 292,141 milhões, crescimento de 4,8%.