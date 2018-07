Multiplan tem alta de 39% no lucro do 2º trimestre

São Paulo – A Multiplan teve lucro líquido de 145,7 milhões de reais no segundo trimestre deste ano, superando em 39,4 por cento o resultado de igual período de 2017, apoiada na melhora do desempenho operacional e na redução de despesas financeiras em um cenário de juros mais baixos.

A Multiplan ainda apurou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 257,3 milhões de reais entre abril e junho, alta de 21,2 por cento na base anual, com margem Ebitda recorde de 84 por cento.

Além disso, a receita líquida cresceu 8,1 por cento entre abril e junho, para 306,4 milhões de reais, puxada pelo avanço das receitas com estacionamento (+6 por cento), serviços (+6,1 por cento) e locação (+4,7 por cento).

A taxa de ocupação média ficou estável em 97,3 por cento no segundo trimestre, com os lojistas dos 19 empreendimentos da Multiplan vendendo um total de 3,6 bilhões de reais, alta de 2,2 por cento em relação ao mesmo intervalo de 2017.

No conceito mesmas lojas, contudo, as vendas recuaram 0,8 por cento ano a ano, refletindo uma combinação de adversidades que incluíram a greve dos caminhoneiros, a Copa do Mundo e a forte base de comparação do ano passado.

A paralisação dos motoristas autônomos e a Copa reduziram em 5,1 e 4,6 por cento, respectivamente, o fluxo de visitantes em shoppings da empresa. Esses eventos não recorrentes também comprometeram outros indicadores, com a inadimplência líquida de lojistas subindo para 2,3 por cento no segundo trimestre, ante 1,3 por cento um ano atrás, e a perda de aluguel passando a 2 por cento, de 0,8 por cento entre abril e junho de 2017.

Ao fim de junho, a operadora de shopping centers acumulava uma dívida líquida de 2,076 bilhões de reais, 2,1 por cento maior em relação ao mesmo período do ano passado, mas as despesas financeiras encolheram 30,9 por cento na mesma comparação, para 57,8 milhões de reais.

Como resultado, a alavancagem medida pela relação de dívida líquida/Ebitda passou a 2,27 vezes, de 2,33 vezes em março e 2,4 vezes em junho de 2017.

A Multiplan investiu 68,1 milhões de reais no segundo trimestre, principalmente no desenvolvimento do Park Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, elevando o desembolso total na primeira metade do ano a 181,6 milhões de reais.

Em 2018, as ações da Multiplan acumulam queda de quase 15 por cento, na contramão do Ibovespa, que subiu quase 4 por cento desde o começo do ano.