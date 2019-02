Espanhola Grifols inicia construção de fábrica no Paraná

Barcelona – O multinacional espanhola Grifols, fabricante de produtos farmacêuticos, anunciou nesta terça-feira o início da construção de uma nova fábrica no Brasil, a qual contará com um investimento de 5 milhões de euros.

Em comunicado, a empresa de hemoderivados, com sede em Barcelona, anunciou hoje o lançamento da pedra fundamental desta fábrica, situada a 20 quilômetros do centro de Curitiba, no Paraná.

A construção da nova fábrica, que deverá ser concluída somente no último trimestre de 2014, foi articulada através de Gri-Cei S.A., uma sociedade conjunta criada com a companhia brasileira CEI, na qual a Grifols conta com 60% das ações.

A nova fábrica terá uma superfície total construída de 26 mil metros quadrados e contará inicialmente com uma linha de dosagem e montagem com capacidade de produzir 2 milhões de kits anuais, sendo que uma segunda linha poderia ampliar essa capacidade para 4 milhões de unidades.

A fábrica da Grifols no Paraná também contará com um amplo armazém para matéria-prima e produto acabado.

Com este projeto, que já está incluído no plano de investimentos 2012-2016, a Grifols quer potencializar sua presença comercial direta na América Latina.