Mulheres optam por conforto, e os sapatos de salto perdem espaço

São Paulo – Vender sapatos de salto alto não é tão bom negócio como no passado. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que as vendas de sapatos de salto caíram 12% no ano passado, enquanto as vendas de tênis para mulheres cresceram impressionantes 37%, chegando a uma marca de 2 bilhões de dólares.

De acordo com reportagem da CBS, o conforto tem se tornado tendência, pelo menos entre as americanas. Para Connie Wang, entrevista pela rede de televisão, está havendo uma “zuckerberguização dos ambientes de trabalho”.

O criador do Facebook, Mark Zuckerberg, é famoso por usar sempre o mesmo figurino no trabalho: camiseta e calça jeans. Pra Wang, essa simplificação está ganhando espaço em outros escritórios, inclusive entre mulheres.

“Algumas mulheres se sentem melhor com um par de sapatilhas e eu acredito que chegamos a um ponto na sociedade em que finalmente isso é mais do que aceitável no trabalho”, afirmou em entrevista à CBS.