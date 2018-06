Loja japonesa com design minimalista, Muji abre pop-up em São Paulo

São Paulo – Produtos bonitos e com design minimalista são o ponto forte da Muji, varejista japonesa que é febre na Europa.

A empresa chegará ao Brasil pela primeira vez em junho, com uma loja temporária. Os amantes na marca podem conferir os produtos na Japan House, centro de cultura japonesa na Avenida Paulista, em São Paulo.

O espaço ficará aberto por pouco mais de um mês, de 19 de junho a 22 de julho. No entanto, pode significar o início da operação no país. A empresa tem mais de 700 lojas espalhadas pelo mundo.

Criada em 1980, a loja foca em produtos simples, de custo baixo e qualidade. Entre seus mais de 7 mil produtos, há itens para casa, roupas, comida e papelaria.

A embalagem simples é um ponto de destaque da companhia: ela prefere destacar o produto e manter o pacote o mais simples possível. “Usamos embalagens a granel e colocamos produtos em recipientes simples e uniformes”, diz a empresa em seu site. Assim, todos os produtos Muji aparecem nas prateleiras das lojas em embalagens contendo apenas informações relacionadas ao produto e um preço.

O conceito é diferente do apresentado pelas concorrentes orientais Daiso e Miniso. Esta última causou um frisson ao chegar no Brasil no ano passado e está com planos agressivos para chegar a 2 mil unidades no Brasil até 2020.