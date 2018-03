MRV vê com tranquilidade FGTS, dizem executivos

SÃO PAULO (Reuters) – A MRV vê com tranquilidade as contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e a disponibilidade de recursos para financiamento do Minha Casa Minha Vida (MCMV) em 2018, disseram nesta sexta-feira executivos da companhia.

“O funding continua sendo a preocupação número um, mas estou mais confortável em março de 2018 que em março de 2017. Olho para o ano com otimismo e condições de entregar o que começamos a fazer no segundo semestre de 2017”, afirmou o copresidente da MRV, Eduardo Fischer, em teleconferência com analistas e investidores sobre os resultados do quarto trimestre.