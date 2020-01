MP indicia Vale, TÜV SÜD e executivos no caso de Brumadinho

São Paulo – O Ministério Público Estadual de Minas Gerais (MPMG) apresentará denúncia contra a Vale, a TÜV SÜD e 16 pessoas por crimes decorrentes do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, no dia 25 de janeiro de 2019.

Membros do Ministério Público vão apresentar os nomes dos indiciados e as conclusões das investigações na tarde desta terça-feira, 21, na sede do órgão em Belo Horizonte.

Entre os nomes dos denunciados, deve estar o de Fabio Schvartsman, ex-CEO da Vale, afastado em março de suas funções a pedidos de autoridades.

Quase um ano após o desastre em Brumadinho, nenhum dos executivos do alto escalão da mineradora havia sido denunciado. Em setembro de 2019, a Polícia Federal indiciou sete funcionários da Vale e seis TÜV SÜD pelo crime de falsidade ideológica e uso de documentos falsos no caso da tragédia de Brumadinho. As duas empresas também foram indiciadas na ocasião.

Em nota, a TÜV SÜD informou que as causas do desastre “ainda não foram esclarecidas de forma conclusiva” e que a empresa “reitera seu compromisso em ver os fatos sobre o rompimento da barragem esclarecidos”. A consultoria acrescenta que continua “oferecendo cooperação às autoridades e instituições no Brasil e na Alemanha no contexto das investigações em andamento”.