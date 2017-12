Movile recebe aporte para abocanhar mais uma fatia no iFood

São Paulo – A Movile recebeu um aporte de 82 milhões de dólares de dois de seus investidores, o grupo global de internet e entretenimento Naspers e o fundo de investimentos brasileiro Innova Capital, de Jorge Paulo Lemann.

Um dos principais objetivos do aporte será aumentar a participação da empresa no iFood, líder em food delivery na América Latina, com 5 milhões de usuários ativos mensais. A empresa já tem uma fatia do aplicativo desde 2013 e foi, durante os anos, comprando participação.

“Acreditamos muito no potencial do mercado de delivery de comida”, afirmou, por e-mail, Eduardo Lins Henrique, cofundador e diretor de novos negócios da Movile.

O iFood está investindo pesado na expansão da SpoonRocket, plataforma de pedidos de comida que também faz o serviço de entrega para os restaurantes, diz o diretor.

Esse é o segundo aporte que a Movile recebe este ano. Em junho, a empresa recebeu 53 milhões de dólares da Naspers e Innova, para investir nos seus segmentos de delivery, ingressos e educação.

O grupo é composto por Playkids, Rapiddo Marketplace e ChatClub, que foram criados internamente, e por empresas nas quais investiu, como iFood, Sympla, Maplink, Superplayer e Rapiddo Entregas. Ao todo, os serviços do grupo Movile têm mais de 100 milhões de usuários mensais.

Além do iFood, a Movile também está focada no crescimento do Rapiddo Entregas, hoje bastante usado na parceria com o iFood. A empresa diz que já tem uma base de alguns milhões de usuários no Brasil (sem especificar o número) e que cresce a cada mês.

Mais do que entregas de comida, o Rappido é um aplicativo que reúne diversas funcionalidades. Inspirado no WeChat, app de mensagens chinês, o Rappido oferece serviços de recarga online, almoço no trabalho, além de notícias e cupons de desconto, tudo isso com sistema de cashback (dinheiro de volta).

A ideia é integrar tanto os serviços oferecidos pelos apps da Movile quanto de terceiros. “Com a troca de informações entre esses apps e o Rapiddo, conseguimos personalizar ainda mais as ofertas e os benefícios para o usuário final”, diz Henrique.

No início deste mês, a empresa ainda investiu mais 15 milhões de reais na Sympla, plataforma de eventos que quer facilitar a compra de ingressos e a gestão das atividades. A Sympla não abre números absolutos de faturamento, mas afirma ter crescido 120% nos últimos doze meses, transacionando mais de 200 milhões de reais por sua plataforma.