Movile faz aporte de US$18,3 mi em fintech Zoop

São Paulo – Dona de aplicativos como o iFood, a empresa brasileira de tecnologia Movile investiu 18,3 milhões de dólares na fintech Zoop, que desenvolve soluções para meios de pagamento e serviços financeiros.

“Queremos que a Zoop seja líder em plataforma de pagamentos na América Latina e aportamos o dinheiro para ela se estruturar e escalar as operações”, disse à Reuters o co-fundador e diretor de novos negócios da Movile, Eduardo Henrique.

Segundo ele, todas as empresas do grupo Movile utilizarão a plataforma da Zoop para oferecer aos clientes soluções próprias de pagamentos, além de serviços de movimentação financeira. “Várias das nossas empresas estão em processo de integração com a Zoop, a que está mais avançada é o iFood”, contou o executivo.

Movile e Zoop iniciaram há cerca de um mês a fase piloto de um projeto que prevê a inserção de máquinas de pagamento da marca iFood e cujo lançamento oficial está previsto para o segundo trimestre deste ano, de acordo com Henrique.

“Antes o aplicativo deixava de ganhar com as transações de pagamento dentro do estabelecimento comercial… Nós oferecemos a maquininha iFood e uma gama de serviços para processar essas transações e antecipação de recebíveis”, disse Fabiano Cruz, presidente-executivo da Zoop.

A plataforma “white label” da fintech permite a criação de soluções de pagamento de marca própria e ajudará a Movile a integrar os seus diferentes negócios, que incluem a startup de ingressos Sympla e o aplicativo de transmissão de vídeos para crianças PlayKids.

“Lá na frente enxergamos que cada usuário da Movile terá uma conta corrente do grupo e poderá comprar ingressos da Sympla, refeições pelo iFood… E vou além, daremos conta corrente aos usuários e a cada restaurante, produtor de eventos”, contou Henrique.

A expectativa, acrescentou o co-fundador e diretor de novos negócios da Movile, é de que um “volume colossal” de transações seja processado por meio da plataforma da Zoop. Questionado se havia possibilidade de novos aportes na fintech, o executivo afirmou que a empresa de tecnologia está otimista. “A missão deles é gigantesca…mas temos que ter pé no chão e fazer os projetos em fases”, disse Henrique.

Além do Brasil, a Movile também atua nos Estados Unidos, França, México, Colômbia, Peru e Argentina, somando mais de 100 milhões de usuários ativos mensalmente e 1.600 funcionários.

Desde 2013, o grupo já aportou sozinho mais de 100 milhões de reais no aplicativo iFood, que recebe 6,2 milhões de pedidos mensais; 28 milhões de reais na Sympla e 15 milhões de dólares na PlayKids.

O recente aporte na Zoop ocorre meses após um investimento de valor não informado da Movile na startup colombiana de delivery Mercadoni em dezembro do ano passado.