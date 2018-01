Morre Tatsuro Toyoda, ex-presidente da Toyota, aos 88

São Paulo – Tasturo Toyoda, ex-presidente global da Toyota, morreu aos 88 anos. Segundo o Wall Street Journal, ele faleceu de pneumonia no dia 30 de dezembro.

Ele era filho do fundador da montadora, Kiichiro Toyoda. O atual presidente é Akio Toyota, é sobrinho de Tatsuro.

O nome da montadora, derivado do nome da família, recebeu um T para dar boa sorte, acreditava o fundador.

Tatsuro nasceu em 1929 e cursou engenharia mecânica na Universidade de Tóquio. Ele iniciou a carreira na montadora em 1953 e foi o sétimo presidente da companhia, de 1992 a 1995, quando deixou o cargo e passou a atuar como conselheiro.

Sua principal atuação, enquanto presidente, foi expandir as operações internacionais da montadora. Ele foi o responsável pela joint venture da montadora japonesa com a americana General Motors, chamada de Nummi, ou New United Motor Manufactiring Inc.

A companhia criada pela parceria começou a produzir veículos das duas montadoras em 1984, na Califórnia, e foi fechada em 2010. A fábrica reabriu no mesmo ano, mas controlada pela Tesla.