Morgan Stanley tem lucro de US$ 686 mi no 4º trimestre de 2017

Nova York – O Morgan Stanley registrou aumento do lucro líquido no 4º trimestre de 2017, excluindo o impacto da reforma tributária.

O banco, o último das grandes empresas financeiras de Wall Street a publicar seus resultados trimestrais, reportou lucro de US$ 686 milhões, ou US$ 0,29 por ação. A receita subiu para US$ 9,5 bilhões, de US$ 9,02 bilhões no mesmo período de 2016.

Excluindo uma provisão de impostos de cerca de US$ 1 bilhão, o Morgan Stanley teve lucro de US$ 1,7 bilhão, ou US$ 0,84 por ação, de US$ 1,5 bilhão – ou US$ 0,74 por ação – no 4º trimestre de 2016.

Analistas esperavam lucro de US$ 0,77 por ação, excluindo o impacto da reforma tributária, que atingiu os grandes bancos em diferentes graus.